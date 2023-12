CINÉ COUP DE COEUR – Film & débat : « Le comédien » de Sacha Guitry Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Rendez-vous le 29 mars pour une nouvelle séance du Ciné Coup de Coeur ! Le ciné-club de Trouville-sur-Mer « Ciné Coup Cœur » propose le dernier vendredi de chaque mois un grand film du répertoire suivi d'un débat. Une soirée conviviale avec au menu :

– Une projection

– Un débat autour du film VENDREDI 29 MARS, 19h30 : « Le comédien » de Sacha Guitry

Présenté par Luc Béraud, réalisateur Réservation auprès de l'Office de Tourisme.

Boulevard de la Cahotte Les Cures Marines

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

