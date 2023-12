Théâtre d’humour : « Emmanuel 2 »- Manu Payet Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 29 mars 2024, Chartres.

Chartres Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Manu Payet vous conte avec enthousiasme, pudeur et sincérité, les hilarantes tribulations d’un jeune papa qui voit le temps filer à toute allure. Nul doute que vous serez nombreux à vous y reconnaitre….

Moins de trois ans après la dernière d’Emmanuel, son précédent oneman- show, le comédien remonte sur les planches. Il l’admet volontiers, avec Emmanuel, il a retrouvé le goût de la scène. Il s’y dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel de nombreux spectateurs se sont reconnus.

Durée : 1h20.

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



