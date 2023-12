Théâtre : « Le chevalier et la dame » Boulevard Adelphe Chasles Chartres Catégories d’Évènement: Chartres

Début : Mardi 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26 Donna Eleonora, aristocrate ruinée, survit à Venise en compagnie de sa servante Colombine. Don Rodrigo, chevalier est fou d’amour pour elle, mais empêtré dans ses contradictions, n’arrive pas à lui avouer ses sentiments. Autour d’elle gravite un petit monde de personnages peu recommandables….

Un avocat véreux, une assemblée de nobles oisifs et malveillants, dont Donna Eleonora va devenir malgré elle, un trophée à conquérir. La mort de son époux exilé et l’intervention d’un riche marchand vont faire in extremis, pencher la balance en sa faveur.

Mise en scène : Jean-Luc Revol – Durée : 2h20. .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

