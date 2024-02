BOUGIES ET PARFUMS D’INTÉRIEUR AU NATUREL Association Grain de Pollen Beillé, dimanche 22 septembre 2024.

BOUGIES ET PARFUMS D’INTÉRIEUR AU NATUREL Association Grain de Pollen Beillé Sarthe

L’air de votre intérieur peut être pollué par des parfums et des bougies souvent fabriqués à base de paraffine et autres composants toxiques. Venez découvrir et fabriquer vos pots-pourris, bougies et parfum à base de cire végétale, de fleurs et de fragrances naturelles. 35€/ + adhésion 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 14:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Association Grain de Pollen 3 Chemin de Guedon

Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire graindepollen@neuf.fr

L’événement BOUGIES ET PARFUMS D’INTÉRIEUR AU NATUREL Beillé a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire