Aube Chaource Samedi 13 mai : CHAOURCE – Boot camp challenge. Rendez vous 8h30 au stade de Chaource. Venez vous amuser, découvrir ou redécouvrir le Boot Camp Training et vous challenger en équipe sur des parcours ludiques de différents niveaux. Que vous soyez novice ou confirmé il y en a pour tout le monde alors n’hésitez plus et formez votre équipe de choc ! Épreuves par équipes de 4 personnes. Restauration sur place. Tarif : 5 € par participant débutants à confirmés. Pré-inscriptions obligatoires : du 14 janvier au 15 avril. Contact : zanshinkaratedojo@wanadoo.fr zanshinkaratedojo@wanadoo.fr Chaource

