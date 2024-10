BOOM D’HALLOWEEN Hadol Vosges

BOOM D’HALLOWEEN Hadol, samedi 2 novembre 2024.

BOOM d’Halloween organisé par les amis de l’école d’Hadol à l’abri sous le préau de l’ancienne école Place de la Mairie.

Parents et enfants venez déguisés profiter des activités horrifiques, du défilé de monstres.

Goûter et bonbons offerts.

Animation gratuite pour les adhérents ou 4€ non adhérents

Réservation par SMS si possible pour des questions de logistiqueTout public

4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-02 14:00:00

fin : 2024-11-02 16:00:00

sous le préau place de la mairie

Hadol 88220 Vosges Grand Est amis.ecolehadol@gmail.com

