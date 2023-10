Conférence : Les Jardins de Châteaux et Abbayes de Bigorre BONNEMAZON Bonnemazon, 26 mai 2024, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Par Thibaut Loriot de Rouvray, chercheur associé à l’Inventaire général.

Châteaux et abbayes de Bigorre possédaient des jardins qui ont évolué au cours du temps. Le jardin nourricier du Moyen- Âge a ainsi – pour une part – laissé place au XVIIIe siècle à un jardin d’agrément. Au fil des archives, témoignages, écrits, plans et dessins permettent de les restituer et laissent rêver à ces ensembles disparus dont subsistent quelques vestiges..

2024-05-26 15:00:00 fin : 2024-05-26 . .

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



By Thibaut Loriot de Rouvray, Associate Researcher at Inventaire Général.

The gardens of the castles and abbeys of Bigorre have evolved over time. In the 18th century, for example, the garden of the Middle Ages gave way to a garden for pleasure. Archives, testimonies, writings, plans and drawings help us to reconstruct these gardens, allowing us to dream of the vanished ensembles of which only a few vestiges remain.

Por Thibaut Loriot de Rouvray, investigador asociado del Inventario General.

Los castillos y abadías de Bigorre tenían jardines que han evolucionado con el tiempo. En la Edad Media, el jardín destinado a la alimentación fue sustituido en parte por un jardín de recreo en el siglo XVIII. A través de los archivos, testimonios, escritos, planos y dibujos, podemos reconstruir estos jardines y soñar con los desaparecidos complejos de los que quedan algunos vestigios.

Von Thibaut Loriot de Rouvray, assoziierter Forscher am Generalinventar.

Schlösser und Abteien in Bigorre besaßen Gärten, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Der Nahrungsgarten des Mittelalters wurde im 18. Jahrhundert teilweise durch einen Ziergarten ersetzt. In den Archiven finden sich Zeugnisse, Schriften, Pläne und Zeichnungen, die es ermöglichen, diese Gärten zu rekonstruieren und von den verschwundenen Anlagen zu träumen, von denen noch einige Überreste existieren.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65