Bonjour Tristesse Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse, dimanche 30 juin 2024.

Bonjour Tristesse Concert-lecture de Kim Higelin (récitante) et Vanessa Benelli Mosell (pianiste) Dimanche 30 juin, 18h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Tarif F : de 15€ à 29€ | Gratuit pour les – de 13 ans | Concert éligible à l’offre « 3 concerts à -15% »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-30T18:00:00+02:00 – 2024-06-30T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-30T18:00:00+02:00 – 2024-06-30T19:30:00+02:00

Spectacle dans le cadre du Festival de Toulouse 2024

Création du Festival de Toulouse

En partenariat avec Le Marathon des Mots

Pour le 70ème anniversaire de la publication de Bonjour tristesse de Françoise Sagan, Kim Higelin, révélation des derniers César pour le film Le Consentement, lit le roman.

Elle est accompagnée au piano par la pianiste italienne Vanessa Benelli Mosell, qui avait enchanté le public toulousain dans le concerto pour piano n°1 de Tchaïkovsky avec l’Orchestre national du Capitole en 2022.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 31 05 http://saintraymond.toulouse.fr/La-basilique-funeraire-de-Saint-Pierre-des-Cuisines_a95.html [{« link »: « https://www.lemarathondesmots.com/ »}] L’auditorium est le lieu de concert et de représentation des élèves du Conservatoire à Rayonnement régional (musique, théâtre et danse) de Toulouse. D’autres récitals et concerts s’y tiennent lors de festivals. Métro : ligne A – station Capitole ou Saint-Cyprien République

FestivalDeToulouse2024

Tanguy Rotschild | © Emmanuel Jacques