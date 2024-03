BON ! : le festival joyeux et gourmand pour la famille Jardin National Albi, samedi 8 juin 2024.

BON ! : le festival joyeux et gourmand pour la famille Ce rendez-vous est le lieu d’expression, d’éducation et d’inspiration culinaire incontournable pour les enfants (et leurs parents) qui souhaitent s’initier au « bon et bien manger ». Samedi 8 juin, 09h00 Jardin National Gratuit pour les enfants

5€, pour les adultes (Pass 1 jour de 9h à 18h30)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T09:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-08T09:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:30:00+02:00

Jardin National Lices Jean Moulin, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://festivalbon.fr/ »}]

festival gastronomes