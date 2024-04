Boischampré de l’Occupation à la Libération Salle Polyvalente Boischampré, samedi 10 août 2024.

Exposition « Boischampré de l’Occupation à la Libération » à la salle polyvalente dès le samedi 10, à 14h. Suivie de la projection d’un film en plein air « La Traversée de Paris » sur terrain de Saint Christophe le Jajolet. Le 11, reconstitution et véhicules d’épqoue dès 10h30, animations gratuites (carrousel, jeux en bois, chamboule-tout), Chants par chorale Ephémère, concours de tenues d’époque et de dessins, bal populaire et pour terminer le 12 par cérémonie officielle Char Kéren de 9h à 13h.

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-12

Salle Polyvalente Saint-Christophe-le-Jajolet

Boischampré 61570 Orne Normandie mairie.boischampre@orange.fr

