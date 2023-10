Le Malade/Imaginaire – Cie Gavroche Théâtre Bischwiller, 9 avril 2024, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Imaginée à partir de l’ultime pièce de Molière, un trio de comédiennes tisse une partition qui s’autorise à glisser des prises de parole directe, se débarrasse des intermèdes musicaux et se resserre sur les personnages principaux..

2024-04-09 fin : 2024-04-09 21:10:00. EUR.

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Based on Molière?s last play, a trio of actresses weave a score that allows for direct speech, dispenses with musical interludes and focuses on the main characters.

Basada en la última obra de Molière, un trío de actrices teje una partitura que permite algún discurso directo, se deshace de los interludios musicales y se centra en los personajes principales.

Ausgehend von Molières letztem Stück webt ein Trio von Schauspielerinnen eine Partitur, die direkte Rede erlaubt, auf musikalische Intermezzi verzichtet und sich auf die Hauptfiguren konzentriert.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller