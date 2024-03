Biodiversité en Fête ! Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, dimanche 26 mai 2024.

Biodiversité en Fête ! Coup de sifflet final pour la Fête de la Nature : marché fermier, rencontre avec les défenseurs de l’environnement, ateliers découvertes, créatifs et ludiques pour célébrer ensemble la biodiversité ! Dimanche 26 mai, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit

Coup de sifflet final pour la Fête de la Nature !

Après un cycle de conférences, l’équipe du Relais Nature vous propose, pour clôturer cet évènement national annuel dédié à la Nature, de célébrer la biodiversité !

10h-18h

en continu

MARCHÉ FERMIER par le CIVAM Hauts-de-France

Les producteurs du CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) vous proposent leurs bons produits locaux et de saison.

BALADE par Shet 59

Les poneys Shetland offrent leurs dos aux plus jeunes pour une balade à proximité du Relais Nature qui leur laissera, à coup sûr, de joyeux souvenirs !

14h-18h

en continu

ATELIERS

« Suivez la trace des champions » par Dessine-moi un museau

Adapté à la course, au saut, à la nage ou à la marche, champion du saut en longueur ou du sprint, chaque animal possède des atouts pour se déplacer dans son milieu. Suivez la trace de ces champions hors-pair et reproduisez leurs empreintes avec quelques éléments issus de la Nature.

« Forêt artistique » par Océane Azeau

Dessinez les arbres, de leur cime à leurs racines et assemblez-les en une grande composition sous forme d’un leporello (livre-accordéon). Créez ainsi votre forêt imaginaire et colorée pour vous y promener, par la suite, visuellement.

« Ô mousses » par les animateurs du Relais Nature

Connaissez-vous les bryophytes, ces plantes terrestres thalloïdes aux feuilles non vascularisées ? Vous ne comprenez pas tout ? Pas de panique : les animateurs sont là pour vous et vous emmènent dans le monde étonnant des mousses !

FORUM DES ÉCO-ACTEURS

Vous vous interrogez sur la Nature ? Vous avez envie de vous engager ou d’en savoir un peu plus sur les éco-acteurs de votre région ? Venez à la rencontre de ces femmes et de ces hommes engagés au quotidien près de chez vous pour l’éducation à l’environnement, la défense de la Nature et la pratique du développement durable.

Tarif : gratuit

Tout public

Du 22 au 26 mai 2024, Fête de la Nature au Relais Nature du Parc de la Deûle. Des conférences, des ateliers et un temps de clôture festif vous sont proposés :

• Mercredi 22 mai : Le marathon nocturne du hérisson (conférence par Lestrem Nature)

• Jeudi 23 mai : Des sportifs de haut-niveau : les Rapaces Nocturnes des Hauts-de-France (conférence par la Ligue pour la Protection des Oiseaux Nord)

• Vendredi 24 mai : Rencontre avec le Chat sauvage (conférence par Vincent Gavériaux)

• Samedi 25 mai: La Nature est belle (conférence par le Conservatoire Botanique National de Bailleul)

• Dimanche 26 mai : Biodiversité en fête ! (marché fermier, ateliers, forum des éco-acteurs)

Programme complet sur : https://enm.lillemetropole.fr/

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html 03 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr

Nature Fête de la Nature

Vincent Lecigne – MEL