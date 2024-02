Biker’s solidarity week Marckolsheim, samedi 7 septembre 2024.

Biker’s solidarity week Marckolsheim Bas-Rhin

Biker’s venez profiter d’un moment de convivialité avec des animations, concert et d’une restauration possible

– 6 concerts



Samedi:

Tsalemols

Rock Traffic

GOOD BYE CHARLOTTE

AËON3

Dimanche:

Chemanco

NO AGE 67

– Restauration sur place (food&drinks)

– Des animations pour les petits et les grands, défilés Pin’up, burn, jeux Bikers, jeux pour les enfants

– Car & Bike Show

– Des exposants, bijoux, cuir, vêtements vintage, artistes tatoueurs, forgeron, décoration vintage et custom, Harley Davidson Center Of Alsace,…

– Des surprises…

– Possibilité de camper gratuitement

– L’entrée est gratuite contre un don ( hygiène,habits,jouets)



Du samedi 12h au dimanche 18h…avec une projection du film Easy Riders à la Mjc Marckolsheim vendredi soir en ouverture du festival. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07

fin : 2024-09-08

route du rhin

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est marckolsheim@grandried.alsace

L’événement Biker’s solidarity week Marckolsheim a été mis à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme du grand Ried