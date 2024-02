Bike and Run Saché, lundi 1 avril 2024.

Bike and Run Saché Indre-et-Loire

Dimanche

Venez vous dépenser en famille à l’étang des Maurux à l’occasion du Bike and Run ! 2 parcours sont au programme: 14 et 7km

Animation autour de l’étang pour les enfants: 1.2km et 2.6 km

Inscription avant le 2 avril

Début : 2024-04-01 09:30:00

fin : 2024-04-01

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire assosachebouger@gmail.com

