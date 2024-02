Bike and Run Cosne-Cours-sur-Loire, dimanche 24 mars 2024.

Bike and Run Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Rendez-vous en bord de Loire vers Port Aubry pour l’évènement Bike and Run. Il est ouvert aux novices comme aux initiés ! C’est une course en binôme, de vélo et de course à pied, avec la particularité de n’avoir qu’un vélo pour deux. C’est une excellente occasion pour les amateurs de sport de se défier et de s’amuser en même temps.

Ouvert aux enfants à partir de 6 ans pour la course jeunes 1, aux enfants à partir de 12 ans pour la course jeunes 2 aux enfants à partir de 16 ans et aux adultes, pour la course XS. A chacun son rythme pour cette activité ! Retrait des dossards à partir de 10h30, début des courses à 12h45, 13h15 et 14h30. Plus d’informations sur le document en téléchargement. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Port Aubry

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cosnetriathlon@gmail.com

L’événement Bike and Run Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2024-02-23 par 58_OT COEUR DE LOIRE