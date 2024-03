Maxence Melot chanson française rock folk LE CORNEMUSE Arleuf, vendredi 3 mai 2024.

Maxence Melot chanson française rock folk LE CORNEMUSE Arleuf Nièvre

Ce musicien stéphanois vous propose ses chansons douces pour têtes dures, aux frontières de la chanson française, du rock et de la folk.

Maxence installe des textes en français sur un nid confortable, entre délicatesse et énergie.

Sa musique tente d’être la plus sincère possible, organique et naturelle.

Quant aux textes, ils racontent des choses parfois drôles, quotidiennes, toujours poétiques. Toutes les grandes étapes de nos vies sont une source d’inspiration pour sa plume, ainsi la mort, l’amour, le monde qui l’entoure sont autant de sujets qu’il aime à traiter, avec sourire si possible.

Pour écouter Mon monde est super Live aux Chalets du haut Forez (youtube.com)

Participation libre avec un minimum de 5€00 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 19:00:00

fin : 2024-05-03 23:30:00

LE CORNEMUSE 93 Route du Haut Morvan

Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lecornemuse.com

L’événement Maxence Melot chanson française rock folk Arleuf a été mis à jour le 2024-03-21 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS