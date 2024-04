Bienvenue à Savigny Savigny-lès-Beaune, samedi 4 mai 2024.

Les vignerons de Savigny ouvrent leurs caves et leurs bouteilles les 4 et 5 mai prochain.

Présence d’un petit train pour se déplacer de cave en cave et dans le village.

Musiciens et animations pour petits et grands.

Restauration à emporter et restaurants. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

Centre du village

Savigny-lès-Beaune 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@domaine-camus-bruchon.fr

