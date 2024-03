Bien sûr oui ok Théâtre de Vanves Vanves, jeudi 4 avril 2024.

Un type se lance dans une recette de gâteau. Cuisson : 8 minutes. Tout en fouettant les œufs et en blanchissant le sucre, il s’embourbe dans des considérations digressives et tâche du mieux qu’il peut de divertir les petits-n-enfants qui sont venus-n-au petit théâtre. Entre mauvais goût et poésie, un type plonge tête baissée dans des questionnements aussi simples qu’essentiels.

« Bien sûr oui ok », c’est d’abord l’histoire d’un type qui se débrouille pas très bien dans la vie, puis pas très bien dans son spectacle ; ensuite, ce spectacle un modeste réquisitoire contre l’efficacité, la performance, l’admirable, dont le centre de gravité est une tentative d’introduction à l’ouvrage d’économie générale de Georges Bataille : la part maudite. Le spectacle traduit le petit, le raté, l’erreur, le gâché, le laid… toutes ces parties méprisés par notre culture rationaliste plutôt agie par l’immédiateté, le résultat, et qui se rassure par la classification de genres. Outre ses velléités comiques et exutoires, il faut garder à l’esprit qu’à l’origine « Bien sûr oui ok » est une initiation au théâtre contemporain pour les plus jeunes, et que sous couvert de ridicule, de carton-pâte et de bides, la pièce est irriguée par une promotion habile de l’entretien de la pensée critique. Il sera question de cuisine, de Moyen-Âge, de Georges Bataille et d’un bon outil pour nous aider à traverser le monde dans lequel nous vvons : le charme fou de Flavien Bellec.

avec Flavien Bellec texte de Nicole Genovese mise en scène Claude Vanessa régie Thomas Lehetet création lumière Ludovic Heime costumes Nicole Genovese assistante mise en scène Wanda Bernasconi administratrice de production Claire Nollez chargé de production Romain Courault

Production déléguée Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN / spectacle créé dans le cadre d’Odyssées 2022, festival de création pour l’enfance et la jeunesse conçu par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN, en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines

Production Claude Vanessa (à partir de mi-mars 2022)

A l’occasion d’une tournée autour du GrandR, scène nationale de La Roche sur Yon, la semaine suivante, nous réalisons une résidence de reprise, occasion pour nous de vous partager le résultat.

Théâtre de Vanves 12 Rue Sadi Carnot, 92170 Vanves

jeune public adolescence

Calypso Baquey