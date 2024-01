Bien sûr oui ok Nicole Genovese maison de quartier Liberté La Roche-sur-Yon, jeudi 18 avril 2024.

Bien sûr oui ok Nicole Genovese Un one-man show potache et absurde pour les adolescents et les grands enfants porté par l'irrésistible Flavien Bellec. Ce spectacle de Nicole Genovese allie cuisine et humour. Savoureux ! Jeudi 18 avril, 19h00 maison de quartier Liberté

Un one-man show potache et absurde pour les adolescents et les grands enfants porté par l’irrésistible Flavien Bellec. Ce spectacle de Nicole Genovese allie cuisine et humour. Savoureux !

Un comédien se lance dans une recette de génoise. Cuisson 8 minutes. Tout en fouettant les oeufs et en blanchissant le sucre, il se met à pétrir les mots avec gourmandise en décrivant ses gestes culinaires en apparence si anodins. Entre digressions, mauvais goût et réflexions sur la vie, il nous plonge dans des questionnements aussi simples qu’essentiels, aussi drôles que philosophiques.

Nicole Genovese propose ici une initiation joyeuse au théâtre contemporain et s’empare du thème de la pâtisserie pour mieux nous parler de « pâte » humaine. Il sera question de cuisine, mais aussi de magie, de Moyen Âge, de Georges Bataille et d’économie générale… et d’un bon outil pour nous aider à traverser le monde dans lequel nous vivons l’humour.

maison de quartier Liberté 17 rue Laennec, 85000 La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire

