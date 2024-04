Bibliothèque Humaine Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 15 juin 2024.

Bibliothèque Humaine Et si vous empruntiez un livre humain ? Samedi 15 juin, 14h30 Médiathèque José Cabanis

Début : 2024-06-15T14:30:00+02:00 – 2024-06-15T18:00:00+02:00

Échanges – Rencontres

Et si vous empruntiez un livre humain ? Un Livre en chair et en os, pour un moment de partage sans tabou, dans la douceur et le respect. Consultez le catalogue des livres disponibles sur place.

Avec l’association Bibliothèque humaine.

Médiathèque José Cabanis – (1er étage)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Atelier Tout public