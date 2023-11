Les affiches aiment bronzer Bibliothèque de Genève Genève, 13 juin 2024, Genève.

Les affiches aiment bronzer Jeudi 13 juin 2024, 12h15 Bibliothèque de Genève CHF 0.-

De nouveaux produits sont créés en matière de cosmétique, de mode vestimentaire, de tourisme ou de loisirs. Les affiches montrent comment séduire le public pour qu’il s’identifie à de nouveaux modèles sociaux, le bronzage étant souvent considéré comme un marqueur de bonne santé ou de haut niveau de vie.

Crédit affiche: Viktor Rutz, environ 1940

Une pause de midi culturelle? Une rencontre inédite avec une graphiste, un historien, une passionnée ou un imprimeur?

Le cycle des Jeudis midi de l’affiche vous propose un moment de partage autour de trésors genevois. Découvrez les plus belles affiches conservées par la Bibliothèque. La collection de la Bibliothèque comporte plus de 130 000 affiches.

Viktor Rutz, environ 1940