Les rencontres du jeudi – Magali Jenny Que deviennent les guérisseurs en Suisse romande ? Jeudi 2 mai, 19h00 bibliothèque de Carouge CHF 0.-

Avec le livre Guérisseurs, rebouteux et faiseurs de secret en Suisse romande (2008), un pan du voile qui enveloppait les pratiques traditionnelles des guérisseurs romands a été levé.

Quatorze ans après, que sont devenus les guérisseurs romands ? Les rapports avec les médecins se sont-ils améliorés ? Ces pratiques sont-elles mieux considérées par les différents acteurs sociaux ? Le quotidien des guérisseurs a-t-il changé ? Y a-t-il eu des abus ? Pourquoi fait-on de plus en plus appel à des désenvoûteurs ?

Magali Jenny est ethnologue et passionnée par les médecines traditionnelles. Après avoir consacré son mémoire de licence aux guérisseurs fribourgeois, elle a élargi son enquête à la Suisse romande et publié plusieurs ouvrages à ce sujet, devenus des best-sellers.

bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève

