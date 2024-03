BELVEDERE DE LA CRIEE DU GRAU D’AGDE Agde, mardi 2 avril 2024.

Découverte de l’activité des pêcheurs et du processus de vente aux enchères à la criée.

Immergez-vous au coeur de la criée du Grau d’Agde grâce au Belvédère, premier et unique site en Méditerranée consacré à la découverte d’un secteur encore méconnu la pêche !

Partez à la découverte de la criée, de sa flotte, de ses installations, de son fonctionnement et de sa richesse.

2 visites guidées par jour du lundi au vendredi

• Les coulisses de la pêche

Envie d’étoffer vos connaissances sur le milieu de la pêche ? La flotille de bateaux, les techniques de pêche et les espèces de poissons n’auront plus de secrets pour vous !

> 7€ ; 6€ de 4 à 11 ans ; gratuit -de 4 ans

« Option dégustation » compléter votre visite avec une délicieuse dégustation de produits locaux de la mer.

Avec dégustation 15€ ; 14€ de 4 à 11 ans ; déconseillé de 4 ans.

10h > 11h30, du lundi au vendredi

• La vente aux enchères à à la Criée

Soyez indiscrets et et suivez le circuit du poisson dès sa débarque jusqu’à son expédition.

Observez la vente aux enchères, moment incontournable de la visite.

> 7€ ; 6€ de 4 à 11 ans ; gratuit -de 4 ans

Visite annulée si le nombre d’inscrits est inférieur à 5 personnes.

Ouvert toute l’année pour les groupes tarif groupe à partir de 10 personnes. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 15:00:00

fin : 2024-11-01 16:30:00

43 quai Commandant Méric

Agde 34300 Hérault Occitanie visites@crieeagde.com

