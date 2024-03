Bella Clori Rougemont Les Fins, mardi 11 juin 2024.

Bella Clori Concert réalisé dans le cadre de la Tournée L’Echappée en Comté / 3 représentations scolaires Mardi 11 juin, 09h30 Rougemont Représentations scolaires

Concert consacré à la musique italienne profane du début de l’ère baroque, Bella Clori explore les sentiments d’une nymphe et d’un berger, Clori et Tirsi. Un fil rouge dramaturgique, explicité tout au long du concert par les artistes, lie les différents tableaux musicaux, donnant une dimension théâtrale à cette myriade de pièces courtes.

Un premier tableau dépeint le décor de ces jeux et tourments amoureux de Clori et Tirsi. La Nature, idéalisée dans un Printemps éternel, habrite de jeunes bergers et des nymphes au milieu des herbes fraîches. La deuxième partie présentent de jeunes chasseurs, dont Tirsi, à travers des pièces de Girolamo Kapsberger et Giovanni Stefani. Consacré à une Guerra d’amore entre Clori et Tirsi, le troisième tableau enchaîne un pièce instrumentale Le forze d’Ercole, et des aria de Sigismondo d’India et de Girolamo Kapsberger. Clori en sort peinée, représentée musicalement par de courts récitatifs chromatiques et expressifs de Domenico Maria Melli et Guglielmo Miniscalchi. Après l’agitation, le repos : la Nuit est célébrée par Biagio Marini dans Alla Luna introduit par une gagliarda Mezzanotte et un air en forme de récitatif de Giovanni Pietro Perti. Enfin, les zéphyrs de Claudio Monteverdi balaient l’obscurité avec la joyeuse ciaconna Zefiro torna.

Alternant pièces instrumentales et vocales, musique et texte, italien chanté et français parlé, Bella Clori célèbre les amours et tourments d’une Italie baroque fascinante.

Rougemont 25500 Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté