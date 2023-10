Théâtre de rue : Mr et Mme Poiseau Bégadan, 23 juin 2024, Bégadan.

Bégadan,Gironde

Lors de la fête de la Saint Jean de Bégadan, venez découvrir le spectacle de rue humoristique et poétique « Mr et Mme Poiseau », pour toute la famille.

« M & Mme Poiseau », duo de théâtre gestuel et humour visuel, où l’on découvre deux petits vieux qui fêtent un anniversaire surprise. Monsieur Poiseau a invité le public pour les 75 ans de Madame, dans cet endroit où ils avaient l’habitude de venir si souvent. Un duo sans parole pour une place ou un jardin public, l’histoire de deux petits vieux qui improvisent un goûter d’anniversaire !

La programmation Culturelle 2023-2024 « Presqu’île de culture » est gérée par la Manufacture Médocaine pour la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île.

Sans réservation..

2024-06-23 fin : 2024-06-23 19:00:00. EUR.

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the humorous and poetic street show « Mr & Mrs Poiseau » for the whole family at Begadan’s Saint Jean festival.

« Mr & Mrs Poiseau », a duo of gestural theater and visual humor, features two little old men celebrating a surprise birthday. Mr. Poiseau has invited the audience to celebrate Mrs. Poiseau?s 75th birthday, in the place where they used to come so often. A wordless duet for a public square or garden, the story of two little old men improvising a birthday party!

The 2023-2024 « Presqu?île de culture » cultural program is managed by Manufacture Médocaine for the Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu?île.

No reservation required.

Con motivo de la fiesta de San Juan en Bégadan, venga a descubrir el espectáculo de calle humorístico y poético « Sr. y Sra. Poiseau », para toda la familia.

« Sr. y Sra. Poiseau » es un dúo de teatro de signos y humor visual, protagonizado por dos ancianos que celebran un cumpleaños sorpresa. El Sr. Poiseau ha invitado al público a celebrar el 75 cumpleaños de la Sra. Poiseau, en el lugar al que solían acudir tan a menudo. Un dúo sin palabras para una plaza o un jardín público, ¡la historia de dos ancianitos que improvisan una fiesta de cumpleaños!

El programa cultural « Presqu’île de culture » 2023-2024 está gestionado por Manufacture Médocaine para la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île.

No es necesario reservar.

Während des Johannisfestes in Begadan können Sie das humorvolle und poetische Straßentheaterstück « Mr & Mme Poiseau » für die ganze Familie entdecken.

« Herr und Frau Vogel » ist ein Duo aus gestischem Theater und visuellem Humor, in dem wir zwei kleine alte Leute entdecken, die einen Überraschungsgeburtstag feiern. Herr Vogel hat das Publikum zum 75. Geburtstag von Frau Poiseau an den Ort eingeladen, an den sie früher so oft gekommen sind. Ein Duett ohne Worte für einen Platz oder einen öffentlichen Garten, die Geschichte von zwei kleinen alten Leuten, die eine Geburtstagsfeier improvisieren!

Das Kulturprogramm 2023-2024 « Presqu?île de culture » wird von der Manufacture Médocaine für die Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu?île verwaltet.

Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Médoc-Vignoble