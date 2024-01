POURQUOI UN ARBRE EST UNE POULE ? Bécon-les-Granits, mardi 4 juin 2024.

POURQUOI UN ARBRE EST UNE POULE ? Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 18:00:00

fin : 2024-06-04

Ma compagnie vous propose leur spectacle le 04 juin 2024 à Bécon-Les-Granits.

Un duo dansé et dessiné qui invite à repenser le monde en

décalant joyeusement les mots, les gestes et les regards.

Le début du monde, c’était quoi ? Il était comment d’ailleurs,

le monde, avant qu’on l’appelle monde ? Et c’était comment,

le premier dessin, la première danse ? Et si l’arbre s’était

appelé poule ? Parce que le monde est un grand théâtre que

l’on apprend très tôt à regarder et à ordonner, amusons-nous

à construire d’autres mondes , suggèrent les deux artistes,

invitant les plus jeunes à retrouver leur liberté de geste et de

parole comme leur spontanéité à rire de tout.

Salle Frédéric Chopin

Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire officedetourisme@anjoubleu.com



