Bébé bouquine Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, samedi 6 avril 2024.

Bébé bouquine Des histoires et des chansons Samedi 6 avril, 10h30 Bibliothèque Mériadeck sur inscription

Des histoires et des chansons, et un atelier, pour entrevoir la vie, les couleurs, l’atmosphère… le monde des bébés en résumé !

Pour les tout-petits de 18 mois à 4 ans

Sur réservation, 15 enfants (et 1 adulte seul en accompagnant)

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux