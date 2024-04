BeacHand Party Sélestat, samedi 15 juin 2024.

18ème édition du BeacHand Party avec tournois de Beach Handball, une soirée « Night Fever » le samedi, buvette et food trucks

Le plus grand tournoi de Beach Handball du Grand Est est de retour pour sa 19ème édition ! Convivial et familial, le tournoi vous proposera de nombreuses animations vendredi, le beachandicap pour les IME samedi et dimanche le tournoi adulte dimanche le tournoi junior. La date limite des inscriptions est fixée au mercredi 29 mai 2024. A très vite sur le sable chaud du Grubfeld ! 0 EUR.

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-15 21:00:00

Chemin Grubweg

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est secretariat@sa-hb.com

