Caroline Vannier Exposition d’été 2024 Les Ateliers Chauvière-Coquin Bazouges-la-Pérouse, mardi 2 juillet 2024.

Caroline Vannier Exposition d’été 2024 Les Ateliers Chauvière-Coquin Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02

fin : 2024-09-29

En plus des expositions de leurs travaux respectifs (céramique et linogravure) et de Kitsch-paradise (macramé), les Ateliers Chauvière-Coquin (lieu de création et d’expositions artistiques) vous proposent des artistes, artisans à découvrir pendant toute une saison. Ils espèrent que leurs choix vous captiveront.

Pour cette nouvelle exposition, Caroline Vannier sera présente. Auteure, éditrice, bibliothécaire, batteuse du groupe fusion-metal, Glam Dicinn, … Caroline Vannier est, sans nul doute, une personne de talent. Ses passions pour la musique, l’écriture et la photographie la conduisent à travailler pour des fanzines (petites revues de BD, de science-fiction, de musique) comme Ubutopik et Metalorgie.

C’est son regard sur la scène rock rennaise qui sera exposé. Des photographies uniques de groupes tels que Franz Ferdinand, Les Tambours du Bronx, The Pixies, Moonspell…

Les ateliers sont ouverts du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Le jeudi, jour de marché à Bazouges-la-Pérouse, ouverture dès 9h30.

.

Les Ateliers Chauvière-Coquin 1 Place du Monument

Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne lesatelierscc@gmail.com



L’événement Caroline Vannier Exposition d’été 2024 Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne