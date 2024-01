Bota Sophro sur les bords de l’Aure Bayeux, samedi 14 septembre 2024.

Bota Sophro sur les bords de l’Aure Bayeux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 10:00:00

fin : 2024-09-14 12:00:00

Et si vous vous laissiez emporter par l’enthousiasme et l’expertise de 2 professionnelles amoureuses de la nature Estelle, Mavoka-Isana, botaniste et conseillère en phyto-aromathérapie et Estelle Isidor, guide-conférencière spécialisée en Sophro Nature®.

Lors de cette balade le long de la rivière de l’Aure et à travers la campagne aux portes de Bayeux, observez différemment votre environnement en redécouvrant vos sens, en faisant connaissance avec les plantes que vous rencontrez tout en apprenant de multiples astuces pour leur utilisation au quotidien !.

Depuis 2020,la team des deux Estelle partage avec passion leurs savoirs tout en vous confectionnant des fiches conseils à l’issue de la prestation.

Une expérience à vivre sans hésiter !

Prévoir chaussures de marche, vêtements de pluie, de quoi s’hydrater,.

Sur réservation, 48h maximum avant la date de départ.

Départ assuré 4 adultes minimum.

Annulation possible (météo défavorable, impossibilité de la part d’une des intervenantes)

(5km/2h) Niveau1

Pôle santé Argouges

Bayeux 14400 Calvados Normandie contact@sophro-nature-evasions.fr



L’événement Bota Sophro sur les bords de l’Aure Bayeux a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Suisse Normande