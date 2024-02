Battle hip-hop Cité du Livre Aix-en-Provence, samedi 25 mai 2024.

Battle hip-hop Cité du Livre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Deux rendez-vous sont donnés au public pour découvrir des battles organisées par Le Centre International des Arts et Cultures Urbaines.

Jubilatoires, les battles sont un moment d’affrontements entre danseurs de hip hop ou de Breakdance, remarquables par leurs performances.



Le Centre International des Arts et Cultures Urbaines met à l’honneur des artistes locaux et internationaux, en organisant des événements promouvant les cultures urbaines dans toutes leurs expressions et en encourageant la pratique artistique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Battle hip-hop Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence