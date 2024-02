Battle Break Dance Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Connaissez-vous le toprock, le locking, le bboying, la house et le newstyle ? À quelques mois des Jeux Olympiques et alors que le Break dance fait son entrée dans la compétition officielle, devenez incollable grâce aux danseuses de Lady Rocks.

Né dans les années 1970 à New York, le Break dance regroupe

différents styles de mouvements et de figures. Venez assister à une

démonstration suivie d’une battle pour défier les danseuses de Lady Rocks, Bgirl Laurakle et Sofia Denise.

Lady Rocks, créée en 2012 est entièrement composée de

femmes. A la fois « crew » et compagnie de

danse hip hop, les membres sont visibles sur des scènes prestigieuses : La

Villette, Opéra de Massy, Festival Karavel. Mais

aussi dans le milieu des compétitions internationales : Red Bull dance camp,

Hip Hop session, Juste debout et l’événementiel. Lady Rocks est un projet

d’ouverture sur la danse à 360°. Le crew, entièrement

féminin, a été au départ une nécessité pour s’émanciper, pour Léa Cazauran, la

directrice artistique et membre fondateur de la compagnie, qui refuse les

dérives d’un féminisme sectaire.

Ce spectacle est proposer dans le cadre du vernissage de l’exposition « Dans la peau d’un sportif », du 6 au 30 avril 2024.

De novembre 2023 à mars 2024, une classe de 4e du collège Camille Claudel (13e) a accueilli en résidence le journaliste sportif de

radio Guillaume Battin, en partenariat avec Radiofrance. Durant 3 mois, accompagnés de

leurs enseignants, ils se sont initiés à l’interview et ont rencontré des

sportifs et des sportives qui leur ont parlé de leurs parcours, des

discriminations parfois subies. 5 podcasts ont été produits et sont proposés à

l’écoute, dans un dispositif d’exposition qui présentera aussi le travail

photographique de jeunes de l’Association 13 pour Tous.

Vernissage le samedi 6 avril à 17h

Entrée Libre

Dans la limite des places disponibles

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

Jim Winter et Laura Maillard