Bandikoot in dub + Ksanti // Feathers in Dub #1 la Cave aux Poètes Roubaix, vendredi 24 mai 2024.

Bandikoot in dub + Ksanti // Feathers in Dub #1 PLONGEZ DÈS MAINTENANT DANS LE CONCEPT NOVATEUR DE FEATHERS IN DUB, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DE SOIRÉE MUSICALE, EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE À L’ÉLECTRO DUB. Vendredi 24 mai, 20h00 la Cave aux Poètes

Début : 2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T23:30:00+02:00

◣ BANDIKOOT IN DUB ◢

Le projet Bandikoot in Dub vous transporte dans un projet multi-instrumentaliste mêlant sonorités électroniques et organiques. Armé d’effets en tout genre, il pose une base instrumentale avant d’insuffler successivement mélodica, didgeridoo et thérémine. Une immersion à travers des sons variés, faisant écho à la scène electro dub française actuelle.

Après le 1er album « Odd Stories » sur ODG Prod., retrouvez la suite de l’odyssée avec l’album afro-dub « Sira », enregistré et produit au Burkina Faso. Derrière ce dernier, se cache un set original, punchy qui n’attend plus que vous pour une danse du corps et de l’esprit !

◣ KSANTI ◢

Touche à tout dans la musique, Ksanti est un compositeur de musique Electronique / Dub. Son univers est reconnaissable par son aspect mélodique et poétique souvent accompagné d’instruments exotiques et d’une basse puissante. Il signe chez ODG PROD deux albums profonds et audacieux: GLASS MIND (2022) et WITH SILENT EYES (2023).

Que ce soit pour écouter tranquillement chez sois ou pour danser en live, Ksanti vous promet un voyage et une éxperience sonore hors du commun.

FEATHERS IN DUB #1

Avec une ambiance 100% live, nous repoussons les limites de l’écoute en intégrant des artistes visuels tels que des maquilleurs et peintre, pour créer une atmosphère fluo magique. Anticipant des surprises visuelles et scénographiques à long terme, chaque soirée est un voyage onirique dont vous vous réveillerez seulement en quittant les lieux.

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

