Band de Brestoazzz Rock, Pop, Rap La Carène Brest, vendredi 3 mai 2024.

Band de Brestoazzz Rock, Pop, Rap La Carène Brest Finistère

Cette nouvelle édition mettra de nouveau en avant la crème de la crème à la sauce brestoise ! Et comme d’habitude, Il y en aura pour tous les goûts ! Les habitué·es le savent, pas le temps de s’ennuyer !

Au programme

– Poppy Time

Originaire de Quimper. Le groupe s’amuse à mélanger les rythmes et les genres afin de créer une musique entraînante et originale qui puise ses sonorités dans du funk rock électro. Finlay à la basse, Robin à la guitare, Alexis au saxophone, Louis au piano et Manon à la batterie composent les 5 membres de Poppy Time. Une fusion des genres musicaux pour un moment de musique original et plein de fantaisie !

– Pro-Mess

– Megademon

MEGADEMON est avant tout un personnage excentrique sans pudeur qui clame l’histoire d’une jeune adulte brestoise projetée dans la vie social, les extrêmes de la fête, la drogue, le sexe… Sans filtre, elle expose les expériences, les questionnements et traumatismes qui ont forgé son masque social et son caractère.

Accompagnée de Ghostrat et Lowh, elle pose sur leurs prods expérimentales aux sonorités techno, hyperpop, un rap avec des flows boom bap, trap, mais aussi du screem, des harmonies et top lines autotunées. Cagoulée, elle débarque pour vous faire faire un voyage dans sa tête.

– David Nothing

A l’origine one man band, David Nothing s’est transformé pour les besoins du Live en trio. Depuis deux ans le groupe surf sur une Pop Psyché, un Hawaii hanté. Mêlant guitares distordues, rythmiques syncopées, palmiers en feu et mélodies entêtantes. Savant cocktail d’une ambiance dark mais festive, une plage triste et éthérée. Après un premier album paru il y a trois ans sur le label français Alpage Records en vinyl et sur le label américain Powdered Hearts en K7, David Nothing travaille sur un nouvel album et jouera certains de ces nouveaux titres en exclu à la Carène.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 20h30.

Le Club et le Hall de la Carène .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 21:00:00

fin : 2024-05-03

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Band de Brestoazzz Rock, Pop, Rap Brest a été mis à jour le 2024-04-06 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole