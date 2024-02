Balades Nautiques en pirogue polynésienne Port de Porsguen Plouescat, samedi 6 avril 2024.

Balades Nautiques en pirogue polynésienne Port de Porsguen Plouescat Finistère

Venez découvrir la plage de Porsguen à Plouescat lors d’une balade Nautique en pirogue polynésienne aux abords des dunes de Keremma.

Balades Nautiques à la pagaie et à la voile encadré par un professionnel guide nautique

tout public (savoir nager). Sortie de 2h sur réservation du mardi au samedi en juillet et aout et le samedi en hors saison

gilet de sauvetage, combinaison néoprène fournie selon les conditions météo et bidon étanche à prévoir chaussures fermées et coupe-vent. Tarifs familles dégressifs en fonction du nombre de personne. 8 places adultes maximum, gratuit pour les moins de 5 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-11-02

Port de Porsguen Centre Nautique

Plouescat 29430 Finistère Bretagne

