Balade spectacle Fontgombault, dimanche 30 juin 2024.

Balade spectacle Fontgombault Indre

Dimanche

En la forêt de longue attente est une balade spectacle au plus proche de la nature. Vous traverserez un bois, accompagné de deux comédiens-musiciens. Vous entendrez des histoires d’affût, de guêpe, de champignons, de châtaignes grillées, d’amour, de territoires et d’oiseaux. Vous serez invités à être à l’écoute, se sentir animal, comprendre autrement, mais aussi faire sonner la forêt, chanter et danser.

Par la compagnie de la Rouiche avec Emmanuel Dollo et Charlotte Labaki.Durée 1h20.

8h30-9h30 animation de l’association l’Ail des Ours / 10h début du spectacle / 12h pique-nique su site possible EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 08:30:00

fin : 2024-06-30

Accueil de Loisirs

Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire info@parc-naturel-brenne.fr

