[Balade sophro-nature] A la rencontre de Dieppe Dieppe, dimanche 8 septembre 2024.

[Balade sophro-nature] A la rencontre de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Le plaisir de marcher, connecté à vous-même et à la nature qui vous entoure.

Petits marcheurs ou grands randonneurs, adeptes de la relaxation ou simplement curieux, n’hésitez pas à vous accorder cette parenthèse.

Cécile et Evelyne vous accompagnent à la rencontre de la nature et de vos sensations pour une balade alternant, marche consciente, temps de relaxation, silence et contemplation.

Marche de 3 à 5 km, aux alentours de Dieppe, alternant des temps de balade, des temps de marche consciente et des séances de sophrologie.

Public à partir de 16 ans

Infos pratiques Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un petit pull pour les pauses sophro. Pluie et sophro-balades ne font pas bon ménage, l’activité n’est pas maintenue en cas de mauvais temps.

Le plaisir de marcher, connecté à vous-même et à la nature qui vous entoure.

Petits marcheurs ou grands randonneurs, adeptes de la relaxation ou simplement curieux, n’hésitez pas à vous accorder cette parenthèse.

Cécile et Evelyne vous accompagnent à la rencontre de la nature et de vos sensations pour une balade alternant, marche consciente, temps de relaxation, silence et contemplation.

Marche de 3 à 5 km, aux alentours de Dieppe, alternant des temps de balade, des temps de marche consciente et des séances de sophrologie.

Public à partir de 16 ans

Infos pratiques Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un petit pull pour les pauses sophro. Pluie et sophro-balades ne font pas bon ménage, l’activité n’est pas maintenue en cas de mauvais temps. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 10:00:00

fin : 2024-09-08

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie cecile.calderin.sophro@gmail.com

L’événement [Balade sophro-nature] A la rencontre de Dieppe Dieppe a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie