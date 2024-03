Balade poétique et musicale au château d’Ozenay Château d’Ozenay Ozenay, samedi 1 juin 2024.

Balade poétique et musicale au château d’Ozenay Venez déambuler dans une ambiance poétique et musicale dans les jardins à la française du château d’Ozenay. Il vous sera possible de vous restaurer au sein d’une petite restauration et d’une buvette … 1 et 2 juin Château d’Ozenay Tarif : 5 € par personne. Cela servira à rémunérer les artistes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Château d’Ozenay Le Bourg, 71700 OZENAY Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 73 00 48 https://www.chateau-d-ozenay.org/ Le château d’Ozenay, bâti aux XIIIe et XVIIe, est un château entièrement classé au titre des monuments historiques. En voiture.

