Balade Nocturne à la rencontre des amphibiens Cité de l’espace Toulouse, vendredi 29 mars 2024.

Balade Nocturne à la rencontre des amphibiens Venez découvrir les amphibiens des villes au travers de notre balade nocturne gratuite.

Une balade nocturne gratuite à la rencontre des amphibiens au parc de la Grande Plaine, à la Cité de l’Espace !

Le vendredi 29 mars à partir de 19h30

Comprendre quels impacts l’humain peut avoir sur la nature commence par l’observation attentive de celle-ci, partout, même au cœur des villes. Le Muséum propose des balades de jour comme de nuit pour découvrir les secrets de la faune et de la flore.

Alors que la nature se réveille, rythmée par les pluies et les premières douceurs printanières, tout un peuple entre en émoi ! Grenouilles, crapauds et autres tritons et salamandres, tirent profit de cette météo pour « batifoler ». Le temps d’une conférence suivie d’une sortie de nuit, à la simple lumière de nos lampes, venez découvrir les mœurs singulières et étonnantes des amphibiens.

Dans le cadre de la saison Sex-appeal du Muséum de Toulouse et de Fréquence grenouilles (un événement du Conservatoire d’espaces naturels et réserve de France).

En partenariat avec Nature en Occitanie et la Cité de l’Espace.

Vendredi 29 mars à 19h30

À partir de 8 ans

Durée : 3 h

Gratuit, inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Ouverture des inscriptions le vendredi 8 mars

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

Jauge : 20 personnes

Intervenant : Mickaël Nicolas, animateur nature à Nature en Occitanie

Image : Crapaud calamite (Bufo Calamita) © M Nicolas

Cité de l'espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France

