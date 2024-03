Balade nature Le Marais du Moulin de la Porte et ses plantes comestibles Estouy, samedi 6 avril 2024.

Balade nature Le Marais du Moulin de la Porte et ses plantes comestibles Estouy Loiret

Le marais du Moulin de la Porte à Estouy est un espace naturel sensible ouvert au public. Il est possible de découvrir le parc via son sentier de découverte et les différents panneaux pédagogiques.

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec le Syndicat Mixte de l’Œuf de la Rimarde et de l’Essonne (SMORE) organisent, dans le cadre d’un partenariat avec le département du Loiret, le samedi 6 avril à 14h00, une balade nature dans le Marais du Moulin de la Porte, à Estouy.

Lors de cette balade au cœur du Marais, redécouvrez les plantes comestibles du marais plantains, reines des près ou encore sureaux noirs. Ces plantes aux mille vertus n’auront plus de secrets pour vous.

Info ! Cette animation est soumise à l’évolution de la météo ; sa date et les modalités de participation sont susceptibles d’évoluer. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 16:00:00

5B Rue du Petit Monceau

Estouy 45300 Loiret Centre-Val de Loire audrey.dureau@cen-centrevaldeloire.org

