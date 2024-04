Balade naturaliste Salles, lundi 22 avril 2024.

Balade naturaliste Salles Gironde

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Pensez slow tourisme ! ‍♀️

À pied, Jimi vous guidera pour une balade au bord de la Leyre. Ludique, scientifique, sensible, les approches seront nombreuses et variées pour découvrir la faune et la flore et éveiller la curiosité de tous.

A partir de 6ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 10:00:00

fin : 2024-04-22

4 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@valdeleyre.fr

L’événement Balade naturaliste Salles a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Val de l’Eyre