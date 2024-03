Balade musicale au mTL Musée Toulouse-Lautrec Albi, dimanche 2 juin 2024.

Balade musicale au mTL Découverte ludique et sonore (pour les 2-6 an) du musée Toulouse-Lautrec, de ses oeuvres et de son architecture. Dimanche 2 juin, 09h30 Musée Toulouse-Lautrec 7€ enfant, 3€ adulte (En famille, enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte,)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T10:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T10:30:00+02:00

.

Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 49 48 70 http://musee-toulouse-lautrec.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 49 48 70 »}]

musée toulouse-lautrec