Balade guidée « La forteresse de George Sand » Crozant, dimanche 9 juin 2024.

Balade guidée « La forteresse de George Sand » Crozant Creuse

L’année 2024 célèbre les 220 ans de la naissance de George Sand. À cette

occasion, une visite spéciale est proposée à la forteresse sur la romancière. Une nouvelle façon de découvrir ce site remarquable, non plus par le seul prisme de son histoire médiévale, mais à travers le rôle joué par les ruines dans le renouveau artistique et touristique du XIXe siècle.

À partir de 10 ans. Tarif 8€.

À partir de 10 ans. Tarif 8€.

Forteresse médiévale de Crozant

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine info@paysdunois-tourisme.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 14:30:00

fin : 2024-06-09 16:30:00



