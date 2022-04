Balade gourmande et patrimoniale Vuillafans, 22 mai 2022, Vuillafans.

Balade gourmande et patrimoniale Vuillafans

2022-05-22 – 2022-05-22

Vuillafans Doubs Vuillafans

En famille, le long d’une balade autour des vignes de Croux, découvrez l’homme dans le paysage à travers différents stands ludiques sur les patrimoines gourmands, paysagers et naturels de la vallée de la Loue. Pour les plus sportifs, deux départs en randonnées guidées sont également proposés au départ d’Echevannes jusqu’aux vignes de Croux, en passant par les coteaux.

Co-organisé avec le Département du Doubs et l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue, en partenariat avec les communes de Vuillafans et Echevannes, la Chambre interdépartementale d’agriculture du Doubs-Territoire de Belfort et l’association foncière pastorale

Inscription obligatoire, tarif et lieu de départ précisé à l’inscription.

animation@cen-franchecomte.org

Vuillafans

