Balade Gourmande du Triangle d’Or Arbois, dimanche 7 juillet 2024.

Balade Gourmande du Triangle d’Or Arbois Jura

La balade gourmande du Triangle d’Or, c’est le plaisir de la marche associé à celui de la dégustation. À chaque étape de pause, un espace restauration apéritif, entrée, plat de résistance, fromage et dessert.

RESERVATIONS POSSIBLES début avril

La balade gourmande du Triangle d’Or, c’est le plaisir de la marche associé aux charmes de la nature, du vignoble et de la gastronomie.

À chaque étape , animation et espace restauration apéritif, entrée, plat de résistance, fromage et dessert.

Environ 10 km à pied de balade ponctués par cinq haltes gourmandes à la rencontre des mets et vins du territoire jurassien. Vous découvrirez Arbois, cité vigneronne emblématique hôte de la Percée du Vin Jaune, suivrez les traces de Louis Pasteur, randonnerez dans les vignes jurassiennes jusqu’au Domaine de la Pinte et ses magnifiques caves voûtées, ferez une pause à Pupillin, capitale mondiale du Ploussard, apprécierez la fraîcheur de l’esplanade de l’Ermitage, sa chapelle et son belvédère sur la vallée de la Cuisance avant de revenir au cœur d’Arbois.

De l’entrée au dessert, d’étapes en étapes, vous dégusterez un repas gastronomique accompagné d’un verre de vin* du terroir dans une ambiance champêtre et chaleureuse.

Réservations en ligne jusqu’au 25 JUIN 2024.

Départs échelonnés à partir de 10h30 et jusqu’à 12h30. Inscrivez-vous rapidement pour profiter entre amis de cette escapade nature et gourmande.

Tarifs 45 € par personne adulte et pour les jeunes de + de 12 ans.

Le tarif comprend apéritif, entrée, plat de résistance, fromage et dessert, dégustation de vins au verre, itinéraire balisé, porte-verre et verre de dégustation sérigraphié**

** verre et porte-verre pour les participants majeurs uniquement.

LES CHIFFRES CLÉS

4restaurateurs

10 kilomètres de balade

5 vignerons locaux AOC

50 bénévoles

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 45 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 10:30:00

fin : 2024-07-07

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Balade Gourmande du Triangle d’Or Arbois a été mis à jour le 2024-03-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA