BALADE GOURMANDE DOMAINE DE LA BAUME Servian, samedi 25 mai 2024.

BALADE GOURMANDE DOMAINE DE LA BAUME Servian Hérault

Si vous avez envie de mêler une balade dans les vignes à une dégustation d’ accords mets et vins, cette balade gourmande est faite pour vous ! Rendez-vous à la Baume pour un circuit de 5 km. Seul, en couple ou en groupe, c’est l’occasion parfaite de passer un excellent moment. N’oubliez pas vos chaussures de marche.

Avis aux amateurs de Nature et de Vin

Si vous avez envie de mêler une balade dans les vignes à une dégustation d’ accords mets et vins, cette balade gourmande est faite pour vous ! Rendez-vous à la Baume pour un circuit de 5 km. Seul, en couple ou en groupe, c’est l’occasion parfaite de passer un excellent moment. N’oubliez pas vos chaussures de marche. Et en récompense, une visite de nos chais pour clôturer cette belle journée de partage. 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25

Lieu-dit La Baume

RN9

Servian 34290 Hérault Occitanie domaine@labaume.com

L’événement BALADE GOURMANDE DOMAINE DE LA BAUME Servian a été mis à jour le 2024-04-04 par OT BEZIERS MEDITERRANEE