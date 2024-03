BALADE GOURMANDE Parking Centre Commercial Leclerc Bruyères, dimanche 14 avril 2024.

BALADE GOURMANDE Parking Centre Commercial Leclerc Bruyères Vosges

Dimanche

Rejoignez-nous pour une aventure unique ! Parcourez environ 10 km de forêt et de ville tout en dégustant des délices gastronomiques locaux et en profitant de l’ambiance festive. Mettez vos chaussures de marche, revêtez vos déguisements les plus créatifs, et laissez-vous emporter par la musique tout au long du parcours.

Départ échelonné de 10h à 11h.

Billetterie à l’Office de Tourisme et sur le lien https://boutique.tourisme-bruyeres.com/marche-gourmandeTout public

30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 16:00:00

Parking Centre Commercial Leclerc 3 route de Gerardmer

Bruyères 88600 Vosges Grand Est

L’événement BALADE GOURMANDE Bruyères a été mis à jour le 2024-03-19 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES