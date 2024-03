Balade géologique Colline de Notre-Dame de Lorette Le Quillio, mardi 23 juillet 2024.

Parcours: marche de 3,5 km sur terrain relativement facile. (1) Description du panorama, présentation du site mégalithique et de la chapelle Notre Dame de

Lorette, sédimentologie et paléontologie des grès armoricains à l’affleurement, visite du Rocher Merlin, schistes d’âge Ordovicien et fontaine, introduction à l’histoire géologique du massif armoricain. Interprétation du site mégalithique au regard de la géologie.

Lieu de rendez-vous: chapelle de Notre-Dame de Lorette

Nombre de places limité, sur inscription à partir du 1er juin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 14:00:00

fin : 2024-07-23 17:00:00

Notre-Dame-de-Lorette

Le Quillio 22460 Côtes-d’Armor Bretagne legeologueambulant@gmail.com

