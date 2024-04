Balade et Impressions végétales aux pas des ânes Dun-sur-Auron, mardi 23 avril 2024.

Balade et Impressions végétales aux pas des ânes avec Dun Pas d’âne et Julia Paget Teixeira, artiste peintre.

Balade et cueillette avec les ânes le long du canal de Berry avec Dun Pas d’âne et Initiation à la couleur par les plantes, impression de végétaux par martelage avec Julia Paget Teixeira, artiste peintre.

Mardi 23 avril 2024 de 14h à 16h.

Réservation obligatoire au 06 26 71 44 21.

30€ par personne, matériel fourni et vous repartez avec votre tableau botanique.

La Cloix d’en Bas, Chemin de la Moriande, 18130 Dun sur Auron 3030 30 EUR.

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23 16:00:00

La Cloix d’en Bas

Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire

