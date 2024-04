Balade en e-trott Evasion en forêt Saint-Georges-sur-Baulche, lundi 1 avril 2024.

Balade en e-trott Evasion en forêt Saint-Georges-sur-Baulche Yonne

26 km 2 h 30. Après une introduction de 10 minutes, vous commencez votre aventure guidée à E-Trottinette tout-terrain. Vous quittez l’agence FRANCE À VÉLO d’Auxerre direction Saint Georges sur Baulche. A partir de Saint Georges vous rejoignez rapidement la forêt. Vous allez découvrir l’ancien chemin du tacot, une ligne à voie métrique reliant Auxerre à Joigny via Charbuy, Perrigny, avec raccordement à Fleury et Aillant. Rapidement le parcours suit le ruisseau avant d’arriver dans la forêt de Branches avec ses sols sableux. Ici les singles sont nombreux et l’expérience sur ces chemins à E-trotts tout terrain est extraordinaire. Passage sur le fameux sentier de grande randonnée GR 13 pour arriver dans les bois de la Sinelle avant de retrouver les hauteurs au-dessus de Saint-Georges et le ru de Baulche. 47 47 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 09:00:00

fin : 2030-04-01 17:00:00

Saint-Georges-sur-Baulche 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@franceavelo.com

L’événement Balade en e-trott Evasion en forêt Saint-Georges-sur-Baulche a été mis à jour le 2024-04-02 par COORDINATION YONNE